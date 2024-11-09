У суботу, 9 листопада, у 10-му турі чемпіонату Німеччини відбулось декілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 10-й тур

Бохум – Байєр – 1:1

Голи: Мійосі, 90 – Шик, 18

Санкт-Паулі – Баварія – 0:1

Гол: Мусіала, 22

Майнц – Борусія Д – 3:1

Голи: Лі, 37, Буркардт, 45+3, Небель, 54 – Гірассі, 39 (п.)

Вилучення: Джан, 27 (Борусія Д, червона картка)

Вердер – Хольштайн – 2:1

Голи: Стаге, 36, Берк, 90 – Харріс, 48

РБ Лейпциг – Борусія М – 0:0

Уніон і Фрайбург розписали нічию у битві за Лігу чемпіонів

Справжню сенсацію видав Байєр, який поїхав у гості до головного невдахи сезону – Бохума. Рурці у поточному сезоні мали у своєму доробку лише одну нічию в 9 матчах і, як наслідок, 1 очко. Шик ще до середини першого тайму вивів леверкузенців вперед і, здавалось, питання щодо переможця можна було закривати. Однак! Бохум виставив "автобус", а на останній хвилині втік у результативну контратаку і несподівано вкрав у "фармацевтів" 2 очки. Байєр залишається четвертим і відстає від першого місця вже на 9 пунктів.

Ще один аутсайдер – Санкт-Паулі – добряче потріпав нерви Баварії. Мюнхенці здобули прогнозовану перемогу, однак змогли забити у ворота норовливого новачка лише один гол. Зрештою, і його цілком вистачило, аби закріпитись на вершині турнірної таблиці, особливо на фоні масових осічок конкурентів.

Розчарувала і дортмундська Борусія, яка, здавалось, прийшла до тями, у минулому турі здолавши РБ Лейпциг в чемпіонаті й Штурм в Лізі чемпіонів. На жаль, виїзд у Майнц завершився для команди Нурі Шахіна повним фіаско. В середині тайму Джан заробив вилучення за грубий фол. Господарі за трохи вийшли вперед, але "джмелі" відновили статус-кво з пенальті. Буркардт, однак, забив у роздягальню, а по перерві Небель довершив розправу над дортмундцями. Борусія вилетіла з топ-6 і за підсумками туру має шанс опуститись ще нижче.

Вердер буквально обікрав Хольштайн. Новачку Бундесліги не вистачило зовсім трохи, аби заробити на виїзді очко, але гол бременців на останній хвилині поховав усі надії на успіх.

У ще одному матчі РБ Лейпциг вдома розписав безгольову нічию з менхенгладбаською Борусією. "Бики" оступаються у другому турі поспіль і відпускають Баварію у відрив – відстань до мюнхенців становить вже 5 очок.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ