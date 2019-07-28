Борусія Д та Удінезе не дограли спаринг через негоду

Дортмундська Борусія проводила контрольний матч із Удінезе, але не змогла його завершити.

Борусія у товариському матчі громила представника Серії А Удінезе з рахунком 4:0. Щоправда, німці не змогли завершити справу, оскільки у гру втрутилась негода.

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Під час поєдинку пішов сильний дощ, і поле підтопило. Головний тренер "джмелів" Люсьєн Фавр заявив, що в таких умовах грати небезпечно.

"Було дуже небезпечно. У футбол грати було просто неможливо. На полі було дуже багато води", – цитує Фавра офіційний сайт Борусії.