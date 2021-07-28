Борусія Дортмунд зверталась у Турин щодо можливості підписання 23-річного італійця, але отримала відмову, повідомляє журналіст Патрік Бергер у Twitter.

Ювентус відхилив чергові 100 мільйонів євро за К'єзу – цього разу від Ліверпуля

Аналогічна доля спіткала Баварію у спробі підсилитись К'єзою. Ювентус категорично не налаштований на продаж Федеріко – він є недоторканим. Раніше здійснити трансфер чемпіона Європи намагались Челсі і Ліверпуль, пропонуючи по 100 мільйонів євро, але спроби були безрезультатними.

У минулому сезоні Федеріко К'єза провів за Ювентус 46 матчів, відзначившись 15-ма голами та 11-ма асистами. Цього літа вінгер став одним із героїв збірної Італії на переможному Євро-2020.

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