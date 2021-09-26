"Ще не вирішено, чи піде Холанд наступного літа. Подивимося. Я чув, як хтось сказав: "Борусія Д повинна продати Холанда через фінансове становище". Це все нісенітниця. Рішення про продаж будь-якого гравця в нашому клубі ухвалює тільки керівництво", – наводить слова Ватцке Sport1.

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Зазначимо, що Холанд вже став об'єктом інтересу одразу кількох топ-клубів Європи. Ерлінга пов'язували з Челсі, Реалом, Манчестер Юнайтед, Барселоною та Манчестер Сіті. З наступного літа у контракті норвежця активується клаусула у розмірі 90 млн євро.

У поточному сезоні Холанд продовжив вражати своїми бомбардирськими якостями – у 8 матчах форвард забив 11 голів та віддав 4 результативні передачі.

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