Дортмундська Борусія вирішила дещо модернізувати дизайн своєї форми, звернувшись до тріумфальних сторінок історії клубу.

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За інформацією Footy Headlines, новий домашній комплект "джмелів" буде оформлений у традиційних жовто-чорних кольорах, зі смужками на рукавах. Зазначається, що дизайнерів надихнула перемога клубу у Лізі чемпіонів у 1997 році, де дортмундці впевнено здолали Ювентус за рахунком 3:1.

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До слова, технічним спонсором Борусії і надалі залишається Puma. За 3 тури до фінішу Бундесліги дортмундці борються за путівку в ЛЧ, займаючи 5 місце.

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