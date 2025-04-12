Борусія Д розписала вогняну нічию з Баварією – Компані вгадав з замінами, Байєр зберіг шанси Байєра на Салатницю
У поєдинку 29-го туру чемпіонату Німеччини Борусія Д на виїзді розійшлась миром з Баварією (2:2). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".
Футбол 24 спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає, як Борусія Д у боротьбі за Лігу чемпіонів змогла зупинити "машину" Венсана Компані у Der Klassiker.
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Німеччина, Бундесліга, 29-й тур
Баварія – Борусія Д – 2:2
Голи: Геррейро, 65, Гнабрі, 69 – Байєр, 48, Антон, 75
У центральному матчі 29-го туру Баварія приймала дортмундську Борусію. Попри принциповий статус Der Klassiker мюнхенці мали шанс скористатись осічкою Байєра і відірватись від головного конкурента за Салатницю вже на 8 балів.
Вже на старті зустрічі Олісе потужно бив з-за меж штрафного, однак його спробу заблокував захисник. За мить його перспективну передачу перехопили суперники. Брандт огризнувся потужним пострілом з гострого кута – впритирку зі стійкою. За мить Лаймер повторив спробу свого візаві, але теж був неточним.
На 11-й хвилині Мюллєр отримав перспективний пас на лінію штрафного і мав чудовий шанс, аби відкрити рахунок, але пробив неоковирно і м'яч, зрізавшись з ноги, пролетів повз каркас воріт. Господарі володіли серйозною перевагою, постійно тримаючи у напрузі захист "джмелів". Мюллєр спробував щастя здалеку, але знову підвела точність.
На 19-й хвилині Сане низом зряче бив у правий кут, але Кобель зреагував і у стрибку спочатку відбив, а згодом накрив м'яч. За мить Кейн замикав навіс на дальню стійку головою – кіпер Борусії встиг зупинити сферу на самісінькій лінії.
В середині тайму Олісе змарнував черговий шанс відзначитись, пробивши повз ворота, а удар Горецкі було заблоковано захисниками. Баварія володіла шаленою перевагою, не дозволивши супернику завдати жодного удару по своїх воротах.
Мюнхенці продовжили тринькати моменти – на 35-й хвилині Станішіч опинився перед воротами, головою замикав навіс і якимось дивом не влучив у сітку. Згодом Баварія втікла у стрімку контратаку, Олісе протягнув м'яч правим флангом, увірвався у штрафний і бив сам (хоча ліворуч були партнери) – Кобель вийшов на перехоплення і зумів завадити голу, перевівши на кутовий.
Вже у доданий час Кейн був першим на м'ячі у штрафному дортмундців і пробив під поперечину – "Супер-Грегор" знову врятував Борусію.
Одразу по перерві Борусія вийшла вперед, завдавши першого удару в матчі у площину воріт. Рюерсон з правого флангу видав розкішний навіс на дальню стійку, де Байєр у стрибку головою переправив сферу повз Урбіга.
Згодом Сане влучив у поперечину, м'яч впав на лінії воріт і не влетів у сітку. За мить Байєр міг оформити дубль, але з вигідної позиції не зумів засмутити кіпера мюнхенців. Кейн огризнувся пострілом з лінії штрафного – Кобель кинувся за м'ячем, але той пройшов повз ліву стійку.
На 63-й хвилині Компані вирішив освіжити атакувальну ланку своєї команди, випустивши Геррейро і Гнабрі, і вони одразу ж дали результат. Спочатку Гнабрі з лівого флангу відпасував в центр на Мюллєра, Томас в дотик віддав ліворуч під удар Геррейро і той закрутив під дальню стійку – Кобель у стрибку не дотягнувся до м'яча. Не минуло і 5 хвилин, як мюнхенці вийшли вперед – Гнабрі увірвався у штрафний по центру і прошив кіпера.
"Джмелі", однак, не опустили "крилець" і дуже скоро відігрались: Гірасі з лівої бив через себе, Урбіг встиг дотягнутися і вибити ногою, але на добивання від Антона вже не встиг.
Кейн фактично зразу міг забивати, але двічі поспіль не зміг переграти Кобеля. Згодом Мюллєр стріляв з далекої відстані – в руки Грегору.
За 5 хвилин до завершення основного часу мав забивати Чуквуемеку, однак Урбіг у стрибку зумів перевести на кутовий. На останній хвилині Грос намагався перекинути м'яч через кіпера, але трохи переборщив з силою удару.
Нічия принесла Баварії 69 балів на вершині турнірної таблиці Бундесліги. Борусія Д набрала 42 очки й піднялась на восьму сходинку.
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