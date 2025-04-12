У поєдинку 29-го туру чемпіонату Німеччини Борусія Д на виїзді розійшлась миром з Баварією (2:2). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Футбол 24 спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає, як Борусія Д у боротьбі за Лігу чемпіонів змогла зупинити "машину" Венсана Компані у Der Klassiker.

Байєр розписав сенсаційну нічию з Уніоном і відпустив Баварію у відрив, Фрайбург витіснив Борусію М з єврокубків

Німеччина, Бундесліга, 29-й тур

Баварія – Борусія Д – 2:2

Голи: Геррейро, 65, Гнабрі, 69 – Байєр, 48, Антон, 75

У центральному матчі 29-го туру Баварія приймала дортмундську Борусію. Попри принциповий статус Der Klassiker мюнхенці мали шанс скористатись осічкою Байєра і відірватись від головного конкурента за Салатницю вже на 8 балів.

Вже на старті зустрічі Олісе потужно бив з-за меж штрафного, однак його спробу заблокував захисник. За мить його перспективну передачу перехопили суперники. Брандт огризнувся потужним пострілом з гострого кута – впритирку зі стійкою. За мить Лаймер повторив спробу свого візаві, але теж був неточним.

Щоб відчути справжню футбольну атмосферу, не обов’язково бути на стадіоні. Запроси друзів та влаштуй домашній перегляд топових матчів Ліги чемпіонів з HLIBNY DAR. І незабутній футбольний вечір гарантовано!

HLIBNY DAR. Витримана мʼякість. Тобі справжньому!

На 11-й хвилині Мюллєр отримав перспективний пас на лінію штрафного і мав чудовий шанс, аби відкрити рахунок, але пробив неоковирно і м'яч, зрізавшись з ноги, пролетів повз каркас воріт. Господарі володіли серйозною перевагою, постійно тримаючи у напрузі захист "джмелів". Мюллєр спробував щастя здалеку, але знову підвела точність.

На 19-й хвилині Сане низом зряче бив у правий кут, але Кобель зреагував і у стрибку спочатку відбив, а згодом накрив м'яч. За мить Кейн замикав навіс на дальню стійку головою – кіпер Борусії встиг зупинити сферу на самісінькій лінії.

В середині тайму Олісе змарнував черговий шанс відзначитись, пробивши повз ворота, а удар Горецкі було заблоковано захисниками. Баварія володіла шаленою перевагою, не дозволивши супернику завдати жодного удару по своїх воротах.

Мюнхенці продовжили тринькати моменти – на 35-й хвилині Станішіч опинився перед воротами, головою замикав навіс і якимось дивом не влучив у сітку. Згодом Баварія втікла у стрімку контратаку, Олісе протягнув м'яч правим флангом, увірвався у штрафний і бив сам (хоча ліворуч були партнери) – Кобель вийшов на перехоплення і зумів завадити голу, перевівши на кутовий.

Вже у доданий час Кейн був першим на м'ячі у штрафному дортмундців і пробив під поперечину – "Супер-Грегор" знову врятував Борусію.

Одразу по перерві Борусія вийшла вперед, завдавши першого удару в матчі у площину воріт. Рюерсон з правого флангу видав розкішний навіс на дальню стійку, де Байєр у стрибку головою переправив сферу повз Урбіга.

Згодом Сане влучив у поперечину, м'яч впав на лінії воріт і не влетів у сітку. За мить Байєр міг оформити дубль, але з вигідної позиції не зумів засмутити кіпера мюнхенців. Кейн огризнувся пострілом з лінії штрафного – Кобель кинувся за м'ячем, але той пройшов повз ліву стійку.

На 63-й хвилині Компані вирішив освіжити атакувальну ланку своєї команди, випустивши Геррейро і Гнабрі, і вони одразу ж дали результат. Спочатку Гнабрі з лівого флангу відпасував в центр на Мюллєра, Томас в дотик віддав ліворуч під удар Геррейро і той закрутив під дальню стійку – Кобель у стрибку не дотягнувся до м'яча. Не минуло і 5 хвилин, як мюнхенці вийшли вперед – Гнабрі увірвався у штрафний по центру і прошив кіпера.

"Джмелі", однак, не опустили "крилець" і дуже скоро відігрались: Гірасі з лівої бив через себе, Урбіг встиг дотягнутися і вибити ногою, але на добивання від Антона вже не встиг.

Кейн фактично зразу міг забивати, але двічі поспіль не зміг переграти Кобеля. Згодом Мюллєр стріляв з далекої відстані – в руки Грегору.

За 5 хвилин до завершення основного часу мав забивати Чуквуемеку, однак Урбіг у стрибку зумів перевести на кутовий. На останній хвилині Грос намагався перекинути м'яч через кіпера, але трохи переборщив з силою удару.

Нічия принесла Баварії 69 балів на вершині турнірної таблиці Бундесліги. Борусія Д набрала 42 очки й піднялась на восьму сходинку.

РБ Лейпциг втримав перемогу над Вольфсбургом – 80-мільйонна зірка дублем підняв у зону Ліги чемпіонів