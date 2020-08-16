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Борусія Д розгромила Аустрію, відвантаживши у ворота суперника 11 голів – відео побиття

22:09 - Читать на русском
Борусія Д розгромила Аустрію, відвантаживши у ворота суперника 11 голів – відео побиття
Аустрія – Борусія Д – 2:11 / Твіттер ФК Борусія

"Джмелі" у черговому спарингу непогано розім'ялись на представникові австрійської Бундесліги.

Дортмундська Борусія у товариському матчі проти віденської Аустрії вирішила перевершити результат сумнозвісного чвертьфінального поєдинку Ліги чемпіонів між Баварією та Барселоною (8:2). Підопічні Люсьєна Фавра примудрились відзначитись у воротах суперника одинадцять разів, пропустивши у відповідь лише двічі.

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У першому таймі німці забили чотири м'ячі: дубль зробив Джованні Рейна, ще по разу відзначились Рафаел Геррейро і Мануель Ферай. У другому таймі продовжили декласувати австрійців Джейдон Санчо, Емре Джан, Маріус Вольф, Торган Азар, Джуд Беллінгем, Тайлан Думан і Ніко Шульц.

Нагадаємо, Борусія Д за результатами сезону посіла у чемпіонаті Німеччини другу сходинку турнірної таблиці.

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Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Аустрія Аустрія Відеоновини Товариські матчі
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