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Борусія Д розглядає три варіанти на заміну Фавру

13:42 - Читать на русском
Борусія Д розглядає три варіанти на заміну Фавру
Люсьєн Фавр / Сайт Борусії Д

Керівництво дортмундської Борусії не виключає, що після завершення сезону з головним тренером Люсьєном Фавром доведеться попрощатись.

Віце-чемпіони Німеччини розглядають трьох претендентів на заміну, повідомляє Sport Bild.

Меньє узгодив довготривалий контракт із Борусією Д, – Bild

Це Ніко Ковач, звільнений з Баварії в листопаді минулого року, творець сенсаційного Аякса Ерік Тен Хаг, і Джессі Марш, який з яскравим Зальцбургом став відкриттям цьогорічної Ліги чемпіонів. Не виключено, що Фавр залишиться і на наступний сезон. Борусія, попри всі проблеми, все ж змогла здобути "срібло" Бундесліги і вийти в плей-офф Ліги чемпіонів, щоправда, вилетіла від ПСЖ вже у 1/8 фіналу.

Нагадаємо, Фавр очолює "джмелів" з 2018 року, за цей час він завоював лише один титул – Суперкубок Німеччини 2019-го.

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Теги
Німеччина Ніко Ніко Ковач Люсьєн Люсьєн Фавр Ерік Ерік Тен Хаг Джессі Джессі Марш Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд
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