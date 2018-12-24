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Борусія Д проявляє серйозний інтерес до Олару, яким цікавиться Динамо, – агент

22:07 0 Читать на русском
Борусія Д проявляє серйозний інтерес до Олару, яким цікавиться Динамо, – агент
Даріус Олару / соцмережі

Дортмундська Борусія націлилась на форварда Газ-Метана Даріуса Олару, якого також хоче підписати Динамо.

"Гравцем цікавиться не тільки Стяуа, а й інші клуби. Раніше писали про київське Динамо, але поки що найбільшу зацікавленість проявляє дортмундська Борусія", – сказав агент румуна Аркадій Запорожану виданню Fanatik.

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Нагадаємо, київське Динамо прагне взимку підписати центрфорварда, і Олару є одним з варіантів. Також повідомлялось про інтерес киян до нападника ДАК 1904 Вакуна Байо.

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