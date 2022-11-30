У середу, 30 листопада, у контрольному матчі дортмундська Борусія поступилася збірній В'єтнаму (1:2).

Борусія Д заповнює паузу, пов'язану з розіграшем ЧС-2022, турне країнами Азії. У середу, 30 листопада, команда Едіна Терзіча програла збірній В'єтнаму з рахунком 1:2. Про це повідомляє Ruhr Nachrichten.

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Перший тайм завершився внічию 1:1 (за Борусію відзначився Мален). Але на 85-й хвилині 19-річний захисник Борусії Сумаїла Кулібалі порушив правила у власному штрафному майданчику і "привіз" пенальті. Збірна В'єтнаму деякий час не могла виконати вирок через зламані ворота. Працівники стадіону лагодили їх цілих п'ять хвилин, оскільки права хрестовина зісковзнула з кріплення. У підсумку на 90-й хвилині Туан Хай реалізував пенальті і приніс збірній В'єтнаму перемогу.

Після матчу Едін Терзіч поскаржився на недостатню кількість компенсованого часу.

Два попередні матчі свого азіатського турне Борусія виграла – у збірної Сінгапуру (7:2) та Малайзії (4:1).

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