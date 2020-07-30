Борусія Д продовжує втрачати гравців – Хуммельс також травмувався

"Хуммельс зазнав пошкодження під час тренування. Він травмував гомілку. Планується, що Матс встигне приєднатися до команди на зборах, які розпочнуться 10 серпня", – заявив директор дортмундського клубу Міхаель Цорк для офіційного сайту "джмелів".

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Нагадаємо, сьогодні також стало відомо, що чергової травми зазнав нападник німецького гранда Марко Ройс.

У нинішньому сезоні Бундесліги Хуммельс провів 31 поєдинок, в яких відзанчився голом та трьома асистами.

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