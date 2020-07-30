toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Німеччина
ДИНАМО МІРЧА ЛУЧЕСКУ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Борусія Д продовжує втрачати гравців – Хуммельс також травмувався

19:11 - Читать на русском
Борусія Д продовжує втрачати гравців – Хуммельс також травмувався
Матс Хуммельс / Фото ФК Борусія Д

Лазарет дортмундської Борусії поповнився ще одним провідним гравцем.

"Хуммельс зазнав пошкодження під час тренування. Він травмував гомілку. Планується, що Матс встигне приєднатися до команди на зборах, які розпочнуться 10 серпня", – заявив директор дортмундського клубу Міхаель Цорк для офіційного сайту "джмелів".

Ройс знову потрапив у лазарет Борусії Д

Нагадаємо, сьогодні також стало відомо, що чергової травми зазнав нападник німецького гранда Марко Ройс.

У нинішньому сезоні Бундесліги Хуммельс провів 31 поєдинок, в яких відзанчився голом та трьома асистами.

Баварія третину сезону топила себе, але все одно взяла "золотий дубль" – коли в Німеччині буде новий чемпіон?

blog_ava
Алан Патрік задумався над відходом з Шахтаря
11:33
5434
Теги
Матс Матс Хуммельс Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Німеччина
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
22
год
:
34
хв
Брешія
19:00
Сампдорія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук