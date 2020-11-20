Американець уклав новий контракт із дортмундцями, повідомляє офіційний сайт клубу.

Боатенг заявив про намір покинути Баварію

Рейна поставив підпис під угодою з "джмелями" на 5 років. Хавбек перебрався до віце-чемпіона Німеччини минулої зими. До цього він виховувався у системі Нью-Йорк Сіті, а його батько Клаудіо в 90-х запалював у складі леверкузенського Байєра та Вольфсбурга.

У нинішньому сезоні Джованні Рейна провів 12 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі та віддав 5 результативних передач.

"Можливо, понизити у класі Німеччину, а не Швейцарію чи Україну?" Побиття Бундестім – наслідок проваленої перебудови