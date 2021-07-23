Дортмундський колектив, як і більшість топ-клубів Європи, оновив екіпірування перед стартом кампанії 2021/22.

"Джмелі" ефектним відео у соцмережах представили гостьовий комплект форми на прийдешній сезон. Стильне обмундирування виконане у чорному та сірих кольорах.

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Борусія під час презентації зробила добру справу, надавши шанс дітям, яким потрібна підтримка, першими одягнути форму. Дітлахи опісля отримали екіпірування та інше тренувальне спорядження у подарунок. Все це відбувалось в рамках соціального проекту Nordstadtliga.

Зауважимо, що технічним спонсором "джмелів" в сезоні 2021/22 залишається німецький гігант Puma.

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