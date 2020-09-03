Борусія Д презентувала стильну чорну форму на наступний сезон
15:18 - Читать на русском
Вболівальники дортмундської Борусії можуть оцінити новинку від свого улюбленого клубу.
Борусія Д разом із компанією Puma розробили комплект виїзної форми на сезон 2020/21, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Нове екіпірування має чорний колір з діагональною жовтою смугою та стильним графіті.
За підсумками минулого сезону чемпіонату Німеччини "джмелі" фінішували на другій сходинці турнірної таблиці. Новий сезон Бундесліги розпочнеться 18 вересня.
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