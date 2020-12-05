Колекція одягу з'явилася завдяки співпраці "джмелів" із телегігантом Nickelodeon, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Тепер уболівальники Борусії Д у клубному магазині можуть придбати лімітований одяг із персонажами для багатьох культового серіалу. Зокрема, худі можна купити за майже 44 євро, а футболки за трохи більше, ніж 24 євро. Колекцію презентували зірки дортмундців – Аксель Вітсель, Джованні Рейна, Джуд Беллінгем і Ерлінг Холанд.

До слова, в рамках 10-го туру Бундесліги Борусія Д гостює у франкфуртського Айнтрахта. Поєдинок запланований на 5 грудня.

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