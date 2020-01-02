Борусія Д повісила цінник на Алькасера – нападник може повернутися на батьківщину

Дортмундська Борусія готова відпустити форварда Пако Алькасера, якщо отримає щедру пропозицію від зацікавлених клубів.

"Джмелі" готові попрощатися з 26-річним іспанцем за 40 млн євро, повідомляє AS.

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Покинути Дортмунд виявив бажання сам Алькасер. Форвард розчарований придбанням юного бомбардира Ерлінга Холанда й не бачить перспектив у команді Люсьєна Фавра. Пако може повернутися до Іспанії, де на нього претендує Атлетіко. Щоправда, для "матрацників" іспанський нападник є лише альтернативою форварду ПСЖ Едінсону Кавані.

Пако Алькасер перебрався до Борусії влітку 2018 року з Барселони та результативно провів сезон 2018/19. У нинішньому сезоні вихованець Валенсії втратив місце в основі дортмундців і забив лише 5 м'ячів у Бундеслізі.

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