Борусія Д повернулася на вершину Бундесліги, Шальке без Коноплянки після зміни тренера поступився РБ Лейпциг

Відбулися чергові матчі 26 туру чемпіонату Німеччини.

Бундесліга, 26 тур

Аугсбург – Ганновер – 2:1

Голи: Кордова, 65, Шмід, 79 – Вейдандт, 8

Вольфсбург – Фортуна – 5:2

Голи: Мехмеді, 34, Вегхорст, 54, 59, 88, Кнохе, 57 – Ахман, 30, Раман, 65

Шальке – РБ Лейпциг – 0:1

Гол: Вернер, 14

Штутгарт – Хоффенхайм – 1:1

Голи: Цубер, 66 – Крамаріч, 42

Герта – Боруссія Д – 2:3

Голи: Калу, 4, 35 – Ділейні, 14, Загаду, 27, Ройс, 90+3

Вилучення: Торунарінья, 85, Ібішевіч, 90+5

Євген Коноплянка у першому матчі після звільнення Доменіко Тедеско увесь поєдинок просидів на лаві для запасних. Команда українця поступилася РБ Лейпцигу. Єдиний гол в цій грі забив Тімо Вернер, який відзначився вперше у 2019 році.

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Цікаво, що Шальке пропустив 16 голів в офіційних матчах за 15 днів. Востаннє подібне траплялося в сезоні 1987/88, коли гельзенкірхенці вилетіли з Бундесліги. Окрім того, Шальке не може відзначитись голом в домашніх матчах чемпіонату протягом більше, ніж 350-и хвилин. Це новий антирекорд клубу.

Матч проти Штутгарта став для наставника Хоффенхайма Юліана Нагельсманна 34-м поспіль в якому він вніс зміни до стартового складу. Це рекорд для тренерів Бундесліги. Однак це не допомогло його підопічним здобути перемогу – нічия 1:1. До слова, Андрей Крамаріч забив свій 46-й гол в чемпіонаті за Хоффенхайм і став найкращим бомбардиром (разом із Сеядом Саліховічем) клубу в Бундеслізі.

Вольфсбург і Фортуна забили 7 голів на двох. Ахман вивів гостей вперед на 30-й хвилині, але зовсім скоро екс-динамівець Мехмеді відновив рівновагу. На початку другої половини "вовки" забили три голи за 5 хвилин, після чого команди відзначилися ще по разу.

Аугсбург здобув вольову перемогу над Ганновером. Вейдандт відкрив рахунок вже на 8-й хвилині. Однак господарі в другому таймі зуміли відзначитися тричі.

Після цього туру РБ Лейпциг повернувся на 3-ю сходинку в турнірній таблиці, Аугсбург посунув Шальке на 15-е місце. Вольфсбург та Хоффенхайм залишились неподалік від зони Ліги Європи, а Ганновер лише на 1 бал випереджає Нюрнберг, який йде останнім.

Дортмундська Борусія на виїзді вирвала перемогу над Гертою. В першому таймі на дубль Соломона Калу відповів Томас Ділейні. Після перерви Загаду зрівняв рахунок, а вже у компенсований час Ройс забив переможний гол. Відзначимо, що Герта закінчувала поєдинок вдев'ятьох через вилучень Торунаріньї та Ібішевіча.

Цей результат дозволив "джмелям" повернутися на перше місце в турнірнірній таблиці Бундесліги. Щоправда, Баварія, яка відстає від лідера всього на 3 очки, свій поєдинок 26-го туру зіграє завтра.