Борусія підписала з Нюрнберга форварда Джермейна Нішальке, повідомляє офіційний сайт клубу. Дортмунд оформив оренду на один сезон з подальшим правом викупу 20-річного футболіста.

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Нішальке стане посиленням для другої команди Борусії, яка гратиме в третій лізі. Однак трансфер викликав великий резонанс серед вболівальників BVB. Все через прізвище хлопця.

Борусія презентувала Джермейна словами "гарне прізвище" і потролила головного ворога – Шальке. Перехід Нішальке обіцяє Дортмунду маркетинговий успіх – фани масово зацікавлені у футболці з таким прізвищем.