Борусія Д поки не планує продавати Пулішіча

Спортивний директор Борусії Д Міхаель Цорк прокоментував чутки про можливість продажу Крістіана Пулішіча.

Нагадаємо, нещодавно з'явилася інформація про можливий перехід Крістіана Пулішіча в Челсі вже у найближче трансферне вікно.

"Ці чутки тривають вже багато років, проте Борусія Д не планує відпускати Пулішіча як мінімум до завершення сезону", – цитує Цорка Bulinews з посиланням на Kicker.

Контракт Пулішіча з дортмундським клубом чинний до літа 2020 року. В поточному сезоні американець провів 12 матчів, у яких забив 3 голи та віддав 4 асисти. Сам хавбек раніше заявляв, що прагне спробувати свої сили в АПЛ.

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