Дортмундська Борусія заплатить із власної кишені за надто бурхливе святкування перемоги в Рурському дербі над Шальке з Гельзенкірхена (4:0).

Німецька футбольна ліга оштрафувала "джмелів" на 75 тисяч євро, повідомляє DW Sports.

Гол Холанда ножицями у відеоогляді матчу Шальке – Борусія Д – 0:4

Борусія Д отримала грошовий штраф за святкування тріумфу в Рурському дербі разом із вболівальниками. Щоправда, дортмундці перебували в клубному автобусі, а орієнтовно 200 фанатів перебували на вулиці. Але на відео помітно, що "джмелі" порушили правила соціального дистанціювання. Медичний протокол вимагає, щоб гравці перебували в масках і дотримувалися 1,5-метрової дистанції.

Нагадаємо, що в рамках 22-го туру Бундесліги Борусія Д розтрощила Шальке в дербі. Голи оформили Санчо, Холанд (дубль) і Геррейро.

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