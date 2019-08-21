Борусія Д подвоїла зарплатню Санчо

Форвард Борусії Д Джейдон Санчо отримає новий контракт від "джмелів" із шаленою зарплатою.

Дортмундська Борусія вирішила нагородити Джейдона Санчо за його неймовірні успіхи новим довгостроковим контрактом, повідомляє Daily Mail. За його умовами англієць зароблятиме 190 тисяч фунтів на тиждень – вдвічі більше, ніж нині. Також не виключено, що дортмундці таким чином вирішили відлякати манчестерських грандів, які націлились на вундеркінда.

Борусія Д – Аугсбург – 5:1 – відео голів та огляд матчу

У сезоні 2018/19 Санчо став однією з ключових фігур на Сігнал Ідуна Парк, набравши 32 бали за системою гол+пас у 43 поєдинках, а "джмелі" ледь не перервали гегемонію Баварії у Бундеслізі.

Окрім цього вінгер став викликатись до лав національної збірної Англії і допомагає команді лідирувати у відбірковій групі Євро-2020.

"Пенсіонер" б'є Барсу, Почеттіно приймає VAR, магія Феліша, 16-річний кат ПСЖ – 9 найзахопливіших моментів вікенду