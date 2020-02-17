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Борусія Д планує повернути форварда, якого продала минулого літа

17 лютого 11:24 1221 Читать на русском
Борусія Д планує повернути форварда, якого продала минулого літа
Александр Ісак / Marca

Німецький клуб має намір придбати нападника Реал Сосьєдада Александра Ісака, який проводить свій дебютний сезон у Ла Лізі.

20-річний футболіст перейшов у Реал Сосьєдад влітку минулого року саме з Борусії за 6,5 млн євро. У поточному сезоні він зіграв у чемпіонаті Іспанії 23 матчі, у яких забив 7 голів та віддав одну результативну передачу.

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За умовами договору з іспанським клубом, Борусія має опцію зворотнього викупу Ісака за 30 млн євро, але може активувати її не раніше 2021 року. Для того, щоб повернути Ісака раніше, дортмундцям доведеться узгоджувати його трансферну вартість з керівництвом Реал Сосьєдада, інформує Goal з посиланням на Expressen.

Нагадаємо, що Борусія придбала Ісака у 2017 році, але шведський талант не зміг закріпитися в основі "джмелів" і другу частину минулого сезону провів в оренді у Віллем ІІ.

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