Лівий захисник менхенгладбахської Борусії Рамі Бенсебаїні влітку перейде в дортмундську Борусію на правах вільного агента. Про це інформує Foot Mercato.

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Колишній гравець Ренна приєднався до "жеребців" у 2019 році за 8 мільйонів євро після перемоги в Кубку Франції. 27-річний гравець є одним із найбільш затребуваних лівих захисників у Європі, оскільки відмовився продовжувати контракт із чинним клубом. Раніше про інтерес до Бенсебаїні виявляли Інтер та Атлетіко.

Гравці, у яких закінчуються контракти, мають право вступати в переговори з іншими клубами. Так Бенсебаїні заздалегідь домовився про переїзд у Дортмунд.

Дортмундська Борусія шукала нового лівого захисника, оскільки у португальця Рафаела Геррейро влітку закінчується контракт.

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