Німеччина, Бундесліга, 3-й тур

Хайденхайм – Борусія Д – 0:2

Голи: Гірассі, 34, Байєр, 45+6

Вилучення: Зівзівадзе, 22 (Хайденхайм, червона картка)

Майнц – РБ Лейпциг – 0:1

Гол: Бакайоко, 40

Уніон Берлін – Хоффенхайм – 2:4

Голи: Анса, 49, Роте, 71 – Крамаріч, 45+1 (п.), Асллані, 45+3, 52, Лемперле, 82 (п.)

Вилучення: Роте, 82 (Уніон, червона картка)

Фрайбург – Штутгарт – 3:1

Голи: Матановіч, 81, Шерхант, 86, Матановіч, 90+1 (п.) – Деміровіч, 20

Вилучення: Манзамбі, 90+8 (Фрайбург, червона картка)

Вольфсбург – Кельн – 3:3

Голи: Амура, 42, Майєр, 65, Арноль, 90+9 – Вальдшмідт, 5, Йоганнессон, 90+1, Камінскі, 90+14

Байєр переміг одразу після звільнення Тен Хага, здолавши Айнтрахт вдев'ятьох – Грімальдо оформив дубль зі штрафних

Дортмундська Борусія на виїзді здобула перемогу над Хайденхаймом. Допомогло вилучення Зівзівадзе в середині першого тайму. Зовсім скоро Гірассі скористався чисельною більшість і вивів "джмелів" вперед, а вже у доданий до першої сорокап'ятихвилинки час Байєр зняв питання щодо переможця. По перерві команди не забивали. Як наслідок, Борусія Д з 7-ма пунктами піднялась на вершину Бундесліги.

РБ Лейпциг у гостях дотис Майнц. "Бики" обмежились єдиним голом, який наприкінці тайму забив Бакайоко. Перемога дозволила команді Оле Вернера піднятися на шосту сходинку турнірної таблиці чемпіонату.

Уніон на своєму полі несподівано "згорів" Хоффенхайму. Гості вийшли вперед у доданий до першого тайму час, зумівши спочатку забити "у роздягальню" з пенальті, а за мить з гри. По перерві берлінці відновили інтригу, але вже через три хвилини пропустили втретє. В середині другого тайму Роте знову скоротив відставання господарів до мінімуму, але ще один пенальті від Лемперле (автор другого гола Уніона Роте заробив вилучення і привіз у свої ворота одинадцятиметровий) поставив масну крапку у матчі.

Справжню драму видали Фрайбург і Штутгарт. Господарі вийшли вперед ще до середини першого тайму і тримали свої ворота на замку майже весь матч. За десять хвилин до завершення гри Матановіч шокував суперника, а згодом Шерхант, який вийшов на заміну, вивів швабів вперед. Вже у компенсований час автор першого гола оформив дубль.

У ще одному матчі Кельн в гостях у доданий час вкрав перемогу у Вольфсбурга. "Цапи" вийшли вперед вже на старті зустрічі, але пропустили під кінець тайму. Ближче до середини другого тайму Майєр вивів "вовків" вперед і вони тримали переможний рахунок до кінця основного часу. Однак у компенсований Йоганнессон, здавалось, врятував Кельн, забивши рятівний гол. Та на 90+9 хвилині Арнольд знову перевернув все з ніг на голову. "Вовки" не зупинились і таки вирвали у господарів очко на 14-й доданій.

