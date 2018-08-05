Борусія Д передумала продавати Пулішіча, – ЗМІ

Дортмундська Борусія не буде продавати свого талановитого півзахисника під час літнього трансферного вікна.

За інформацією Daily Mail, "джмелі" передумали продавати хавбека Крістіана Пулішіча у це трансферне вікно.

Борусія прагнула підписати новий контракт з 19-річним американцем, але футболіст відхилив розмови щодо продовження угоди.

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Відзначимо, контракт Крістіана з Борусією закінчується у 2020 році.

Німецькі ЗМІ повідомляли, що керівництво дортмундців вирішило продати Пулішіча за 70 млн євро.

Вочевидь, Борусія намагатиметься продати молодого півзахисника або через рік, або під час зимового трансферного вікна.

Раніше повідомлялось, що півзахисника хоче придбати мадридський Реал та Ліверпуль.

У минулому сезоні Бундесліги Пулішіч зіграв 32 матчів, в яких забив 5 голів та віддав 5 гольових передач.

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