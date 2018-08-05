toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Німеччина
ТРАНСФЕРИ ВОРСКЛА - ЛЬВІВ ЗОРЯ - ЧОРНОМОРЕЦЬ ДИНАМО - ШАХТАР

Борусія Д передумала продавати Пулішіча, – ЗМІ

07:30 5 Читать на русском
Борусія Д передумала продавати Пулішіча, – ЗМІ
Крістіан Пулішіч / Getty Images

Дортмундська Борусія не буде продавати свого талановитого півзахисника під час літнього трансферного вікна.

За інформацією Daily Mail, "джмелі" передумали продавати хавбека Крістіана Пулішіча у це трансферне вікно.

Борусія прагнула підписати новий контракт з 19-річним американцем, але футболіст відхилив розмови щодо продовження угоди.

Борусія випереджає Валенсію в боротьбі за Гамейро

Відзначимо, контракт Крістіана з Борусією закінчується у 2020 році.

Німецькі ЗМІ повідомляли, що керівництво дортмундців вирішило продати Пулішіча за 70 млн євро.

Вочевидь, Борусія намагатиметься продати молодого півзахисника або через рік, або під час зимового трансферного вікна.

Раніше повідомлялось, що півзахисника хоче придбати мадридський Реал та Ліверпуль.

У минулому сезоні Бундесліги Пулішіч зіграв 32 матчів, в яких забив 5 голів та віддав 5 гольових передач.

Ройс став капітаном Борусії Д

Теги
Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Німеччина Крістіан Пулішіч Крістіан Пулішіч Трансфери Борусії Дортмунд
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
28
хв
Мілан
03:00
Барселона
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук