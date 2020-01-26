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Борусія Д отримала несподівану пропозицію з АПЛ щодо трансферу Алькасера

14:02 569 Читать на русском
Борусія Д отримала несподівану пропозицію з АПЛ щодо трансферу Алькасера
Пако Алькасер / ESPN

Нападник "джмелів" Пако Алькасер вже найближчим часом може переїхати на Туманний Альбіон.

У послугах форварда зацікавлений Ньюкасл, інформує Sky Sports. "Сороки" вже надіслали свою пропозицію в Дортмунд у розмірі 30 млн євро.

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Зазначимо, що Борусія готова розглянути варіант з продажем Алькасера, адже після придбання Ерлінга Холанда і його тріумфального дебюту в Бундеслізі іспанець навряд чи отримуватиме багато ігрового часу від Люсьєна Фавра.

Нагадаємо, Алькасер перейшов у Борусію влітку 2018 року на правах оренди з Барселони. Перед стартом поточного сезону "джмелі" викупили права на 26 річного гравця за 21 млн євро. В поточному сезоні Алькасер зіграв 11 матчів у Бундеслізі, у яких забив 5 голів.

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