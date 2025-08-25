Свен Міслінтат остаточно покинув дортмундську Борусію. 52-річний німець був відсторонений від роботи з лютого, але тепер досяг угоди з клубом про розірвання контракту. Спортивний директор Себастьян Кель підтвердив це німецьким ЗМІ.

Міслінтат повернувся в Дортмунд 1 травня 2024 року, де він також обіймав різні посади з 1998 по 2007 рік. Однак його другий період був непростим: він часто конфліктував з Келем всередині клубу, а колишній тренер Нурі Шахін, як повідомляється, також був роздратований одноосібним підходом Міслінтата, який вимагав і прагнув більшого авторитету. В кінцевому підсумку ситуація стала нестерпною, і Міслінтат був змушений піти.

Раніше Міслінтат обіймав посаду директора з футбольних питань в Аяксі, де пропрацював трохи більше чотирьох місяців у 2023 році. В Амстердамі він також швидко вступив у конфлікт з тренером Морісом Стейном, який критикував його політику підписання контрактів.

