Ще один європейський клуб не залишився осторонь війни в Україні.

Дортмундці уже засудили дії агресора та висловили свою підтримку в Україні, а тепер налаштовані перейти до конкретних дій, повідомляє sport.de.

Росія напала на Україну: Дзюба іронізує над смертями мирних українців, Луческу спрогнозував завершення війни (LIVE)

"Разом з усією родиною BVB ми розпочнемо акцію, яка допоможе безпосередньо постраждалому населенню України", – наводить джерело заяву Борусії. Деталі наразі не повідомляються.

Нагадаємо, вранці 24 лютого Росія почала повномасштабну війну проти України. Окупанти руйнують наші міста і села, вбивають військових та цивільних. Однак ЗСУ дає гідну відсіч ворогу, а інші країни запроваджують жорсткі санкції проти агресора. Як наслідок, російські загарбницькі плани провалюються.

"Росіяни – це орки, суміш орди з монголами та удмуртами": екс-хавбек Металіста – про зраду, окупантів і терор у Харкові