Борусія Д організує допомогу українцям, які постраждали від вторгнення Росії
Ще один європейський клуб не залишився осторонь війни в Україні.
Дортмундці уже засудили дії агресора та висловили свою підтримку в Україні, а тепер налаштовані перейти до конкретних дій, повідомляє sport.de.
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"Разом з усією родиною BVB ми розпочнемо акцію, яка допоможе безпосередньо постраждалому населенню України", – наводить джерело заяву Борусії. Деталі наразі не повідомляються.
Нагадаємо, вранці 24 лютого Росія почала повномасштабну війну проти України. Окупанти руйнують наші міста і села, вбивають військових та цивільних. Однак ЗСУ дає гідну відсіч ворогу, а інші країни запроваджують жорсткі санкції проти агресора. Як наслідок, російські загарбницькі плани провалюються.
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