Борусія Д орендує гравця Реала – відомі деталі угоди

Півзахисник Реала Рейньєр Жезус покидає мадридський клуб і продовжить кар'єру у дортмундській Борусії, повідомляє видання Mundo Deportivo.

Лунін забере номер Куртуа у наступному сезоні, – Marca

18-річний бразилець виступатиме за німецький клуб протягом наступних двох сезонів на правах оренди. Одним з конкурентів "джмелів" за молодого таланта був Байєр – Реал планував використати свого хавбека у переговорах щодо Кая Хаверца, однак "чорно-жовтим" вдалось випередити "фармацевтів".

Нагадаємо, Рейньєр перейшов до табору "вершкових" у січні 2020 року з Фламенго за 30 млн євро, однак не провів за першу команду жодного матчу.

100 мільйонів Абрамовича, прекрасна робота Ман Сіті, економія Барси та Реала – трансферний ринок в умовах пандемії