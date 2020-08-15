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Борусія Д орендує гравця Реала – відомі деталі угоди

13:13 - Читать на русском
Борусія Д орендує гравця Реала – відомі деталі угоди
Рейньєр Жезус / ФК Реал

Дортмундський клуб продовжує активну роботу на трансферному ринку.

Півзахисник Реала Рейньєр Жезус покидає мадридський клуб і продовжить кар'єру у дортмундській Борусії, повідомляє видання Mundo Deportivo.

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18-річний бразилець виступатиме за німецький клуб протягом наступних двох сезонів на правах оренди. Одним з конкурентів "джмелів" за молодого таланта був Байєр – Реал планував використати свого хавбека у переговорах щодо Кая Хаверца, однак "чорно-жовтим" вдалось випередити "фармацевтів".

Нагадаємо, Рейньєр перейшов до табору "вершкових" у січні 2020 року з Фламенго за 30 млн євро, однак не провів за першу команду жодного матчу.

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