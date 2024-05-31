Дортмундська Борусія назвала перелік футболістів, які вирушили в Лондон на головний матч сезону.

Борусія оприлюднила заявку на фінал Ліги чемпіонів. Едін Терзіч взяв до Лондона 23 гравці, обійшовшись без несподіванок. Для капітана Марко Ройса цей матч стане останнім у чорно-жовтій футболці.

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Воротарі: Кобель, Майєр, Лотка.

Захисники: Шлоттербек, Хуммельс, Зюле, Вольф, Маатсен, Рюерсон.

Півзахисники: Джан, Озджан, Ройс, Брандт, Нмеча, Забітцер, Ветьєн.

Форварди: Аллє, Фюлькруг, Мукоко, Санчо, Адеємі, Мален, Байно-Гіттенс.

Борусія зустрінеться з мадридським Реалом у фіналі Ліги чемпіонів 1 червня. Старт вирішального матчу сезону – 22:00 за Києвом.

На шляху до фіналу Дортмунд виграв "групу смерті" з ПСЖ, Міланом і Ньюкаслом, а потім вибив у плей-офф ПСВ, Атлетіко та ПСЖ.

Борусія востаннє грала у фіналі Ліги чемпіонів у 2013-му, також на Вемблі. Тоді "джмелі" програли трофей Баварії.

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