Нідерландський Утрехт на офіційному сайті повідомив, що Себастьєн Аллє став повноцінним гравцем команди, остаточно покинувши дортмундську Борусію.

Зазначається, що івуарійський нападник розірвав контракт із "джмелями", тож дістався новому клубу безкоштовно. Контракт розрахований на 1 рік.

Нагадаємо, Борусія Д влітку 2022-го платила Аяксу 31 млн, але тут відразу виникли проблеми – Аллє діагностували рак яєчок. Нападник поборов хворобу за півроку і навіть забив переможний гол у фіналі КАН. Другу половину минулого сезону Себастьєн провів саме в Утрехті, де у 18 матчах забив 6 голів та віддав 1 асист.

