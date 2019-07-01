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Борусія Д оголосила про трансфер таланта Барселони

18:31 200 Читать на русском
Борусія Д оголосила про трансфер таланта Барселони
Матеу Морей (ліворуч) / ФК Борусія Д

Захисник Барселони Матеу Морей перейшов у Борусію Д.

Борусія Д на своєму офіційному сайті оголосила про перехід молодого захисника Барселони Матеу Морея. Іспанець перейшов у статусі вільного агента і підписав контракт на 5 років.

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Морей є вихованцем "блаугранас" і виступав за молодіжні команди клубу. Раніше інтерес до нього проявляла мюнхенська Баварія.

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