Німецький клуб підписав юного опорника ПСЖ Абдулайє Камара, повідомляє офіційний сайт "джмелів". Термін контракту з африканцем наразі не розголошуються.

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"Абдулайє – дуже талановитий і все ще дуже молодий гравець, який останнім часом регулярно тренувався з першою командою в Парижі. Ми сподіваємося, що тепер він буде відповідним чином розвиватися з нами", – наводить слова одного з керівників Борусії Себастьян Кель прес-служба клубу.

До слова, Камара провів 5 матчів у складі молодіжної команди ПСЖ у сезоні 2019/20, а в минулому сезоні опорник не потрапляв до заявки парижан.

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