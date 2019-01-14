toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Німеччина
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР СІТІ - ВУЛВЕРХЕМПТОН ДИНАМО КАРПАТИ

Борусія Д оголосила про підписання Балерді

17:26 463 Читать на русском
Борусія Д оголосила про підписання Балерді
Леонардо Балерді / ФК Борусія Д

19-річний захисник Леонардо Балерді продовжить кар'єру в Німеччині.

"Джмелі" на офіційному сайті повідомили, що Леонардо Балерді підписав довгостроковий контракт з Борусією Д.

Борусія Д визнала поразку в боротьбі за зірку Бундесліги

Фінансові деталі та точний термін угоди футболіста не розголошують. За неофіційною інформацію Борусія заплатила за аргентинця 15 млн євро. У новому клубі Балерді буде виступати під 18 номером. Попереднім клубом Леонардо був Бока Хуніорс.

У поточному сезоні чемпіонату Аргентини Балерді відіграв 5 матчів. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює гравця у 2,5 млн євро.

Леонардо Балерді – один із найперспективніших захисників Південної Америки. Незабаром у складі молодіжної збірної Аргентини він зіграє на Копа Амеріка.

Пулішіч, Ярмоленко, екс-гравець Шахтаря і Ко: чому Борусія Д – королі трансферів на півмільярда євро

Теги
Німеччина Трансфери Трансфери Чемпіонату Німеччини Бока Хуніорс Бока Хуніорс Леонардо Балерді Леонардо Балерді Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Трансфери Борусії Дортмунд
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Ремзі пройшов першу частину медогляду в Ювентусі
    Італія — 14:59876 Ремзі пройшов першу частину медогляду в Ювентусі
2
год
:
46
хв
Рома
22:00
Ентелла
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук