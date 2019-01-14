Борусія Д оголосила про підписання Балерді

19-річний захисник Леонардо Балерді продовжить кар'єру в Німеччині.

"Джмелі" на офіційному сайті повідомили, що Леонардо Балерді підписав довгостроковий контракт з Борусією Д.

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Фінансові деталі та точний термін угоди футболіста не розголошують. За неофіційною інформацію Борусія заплатила за аргентинця 15 млн євро. У новому клубі Балерді буде виступати під 18 номером. Попереднім клубом Леонардо був Бока Хуніорс.

У поточному сезоні чемпіонату Аргентини Балерді відіграв 5 матчів. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює гравця у 2,5 млн євро.

Леонардо Балерді – один із найперспективніших захисників Південної Америки. Незабаром у складі молодіжної збірної Аргентини він зіграє на Копа Амеріка.

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