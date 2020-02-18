Борусія Д оформила викуп Джана в Ювентуса

Дортмундська Борусія оголосила про повноцінний трансфер із туринського Ювентуса півзахисника Емре Джана. Лише в січні він перебрався на Сігнал Ідуна Парк на правах оренди.

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Отже, 1 червня завершить дію орендна угода між Борусією Д і Юве. З цієї дати почне діяти постійний контракт із Джаном. Договір діятиме до літа 2024 року. Джан став гравцем дортмундців у зимове трансферне вікно. Повідомлялося, що опція викупу, прописана угодою про оренду, складає 25 млн євро.

У нинішньому сезоні Емре Джан уже встиг провести 2 матчі в Бундеслізі, в яких забив 1 м'яч.