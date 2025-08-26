Керні Чуквуемека офіційно став гравцем Борусії Дортмунд на повноцінній основі.

Борусія Д вирішила долю тренера після скандалу з батьком Беллінгема

21-річний англієць нігерійського походження підписав контракт з "джмелями" до 2030 року. Сума трансферу становить близько 20 млн євро.

Нагадаємо, що Чуквуемека перейшов у команду Ніко Ковача у лютому 2025 на правах оренди з Челсі. Свого часу "пенсіонери" придбали Керні в Астон Вілли за майже 18 млн євро.

HE’S BACK! ??????



Borussia Dortmund has completed the permanent signing of Carney Chukwuemeka from Chelsea FC on a contract running until June 30, 2030. ️ pic.twitter.com/aO5bDLrl6j — Borussia Dortmund (@BlackYellow) August 26, 2025

Борусія Д втратила перемогу над Санкт-Паулі в матчі з 6 голами – Гірассі не забив пенальті, екс-кіпер Зорі став героєм