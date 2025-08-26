Борусія Д офіційно викупила молодого таланта з Челсі
Дортмундська Борусія підписала півзахисника Челсі Керні Чуквуемеку.
Керні Чуквуемека офіційно став гравцем Борусії Дортмунд на повноцінній основі.
21-річний англієць нігерійського походження підписав контракт з "джмелями" до 2030 року. Сума трансферу становить близько 20 млн євро.
Нагадаємо, що Чуквуемека перейшов у команду Ніко Ковача у лютому 2025 на правах оренди з Челсі. Свого часу "пенсіонери" придбали Керні в Астон Вілли за майже 18 млн євро.
