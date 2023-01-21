Дортмундська Борусія на своєму офіційному сайті повідомила про продовження контракту з Юссуфа Мукоко.

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Нова угода чинна до 30 червня 2026 року. Попередній контракт юного нападника був розрахований до кінця поточного сезону, а в послугах 18-річного Мукоко були зацікавлені Барселона та Ньюкасл.

До слова, Юссуфа Мукоко забив шість голів і віддав чотири результативні передачі в 14 матчах Бундесліги за дортмундську Борусію цього сезону. Також нападник їздив до Катару на ЧС-2022 в складі збірної Німеччини.

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