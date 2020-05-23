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Борусія Д офіційно підтвердила, що Гьотце покине клуб

17:01 235 Читать на русском
Борусія Д офіційно підтвердила, що Гьотце покине клуб
Маріо Гьотце / фото: Борусія

Голова ради директорів дортмундської Борусії Міхаель Цорк повідомив, що клуб припинить співпрацю з півзахисником Маріо Гьотце.

"Ми прощаємося з Маріо Гьотце влітку. Це було обопільне і шанобливе рішення. Маріо – чудовий хлопець", – цитує Цорка прес-служба клубу.

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Нагадаємо, Гьотце виступав за Борусію з 2010 по 2013 рік, після чого був проданий у Баварію за 37 млн ​​євро. Дортмундці викупили футболіста назад в 2016 році за 22 млн євро.

До слова, у сезоні-2019/20 27-річний півзахисник провів 20 матчів за Борусію у всіх турнірах, забивши три голи і віддавши одну результативну передачу.

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Теги
Німеччина Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Міхаель Цорк Маріо Гьотце Маріо Гьотце
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