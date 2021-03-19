Борусія Д офіційно оголосила про трансфер захисника ПСЖ
Керівництво дортмундського клубу вже працює над підсиленням команди, не чекаючи літнього трансферного вікна.
Після завершення нинішнього сезону до Борусії приєднається захисник ПСЖ Сумаїла Кулібалі. Футболіст уже підписав з дортмундцями довгостроковий контракт, повідомляє офіційний сайт "джмелів".
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Зазначається, що 17-річний футболіст вважається одним з найбільш перспективних випускників академії ПСЖ. Кулібалі виступає на позиції центрального захисника і поки не дебютував на професіональному рівні, але регулярно тренувався з першою командою парижан упродовж сезону.
"Я з нетерпінням чекаю на можливість грати за команду з такою історією. Я вдячний ПСЖ, але, думаю, що такий крок зараз найкращий для моєї кар'єри. Після розмови з представниками Борусії я відразу зрозумів, що це саме той клуб, який мені потрібен", – заявив Кулібалі.
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