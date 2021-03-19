Після завершення нинішнього сезону до Борусії приєднається захисник ПСЖ Сумаїла Кулібалі. Футболіст уже підписав з дортмундцями довгостроковий контракт, повідомляє офіційний сайт "джмелів".

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Зазначається, що 17-річний футболіст вважається одним з найбільш перспективних випускників академії ПСЖ. Кулібалі виступає на позиції центрального захисника і поки не дебютував на професіональному рівні, але регулярно тренувався з першою командою парижан упродовж сезону.

"Я з нетерпінням чекаю на можливість грати за команду з такою історією. Я вдячний ПСЖ, але, думаю, що такий крок зараз найкращий для моєї кар'єри. Після розмови з представниками Борусії я відразу зрозумів, що це саме той клуб, який мені потрібен", – заявив Кулібалі.

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