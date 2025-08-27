Борусія Д офіційно оформила перехід ще одного гравця Челсі
Захисник Челсі Аарон Ансельміно виступатиме на правах оренди за Борусію Дортмунд.
Дортмундська Борусія оголосила про оренду Аарона Ансельміно з Челсі.
Борусія Д офіційно викупила молодого таланта з Челсі
Аргентинський центральний оборонець виступатиме у складі "джмелів" до кінця сезону 2025/26. Це вже другий трансфер з Челсі до Борусії за останні 2 дні. До цього в Дортмунд на постійній основі відправився Керні Чуквуемека.
20-річний Ансельміно є вихованцем Бока Хуніорс. У 2024 році "пенсіонери" викупили аргентинця за майже 17 млн євро. Гравець навіть встиг провести один матч за Челсі на переможному для лондонців Клубному ЧС-2026.
