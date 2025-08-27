Дортмундська Борусія оголосила про оренду Аарона Ансельміно з Челсі.

Борусія Д офіційно викупила молодого таланта з Челсі

Аргентинський центральний оборонець виступатиме у складі "джмелів" до кінця сезону 2025/26. Це вже другий трансфер з Челсі до Борусії за останні 2 дні. До цього в Дортмунд на постійній основі відправився Керні Чуквуемека.

20-річний Ансельміно є вихованцем Бока Хуніорс. У 2024 році "пенсіонери" викупили аргентинця за майже 17 млн євро. Гравець навіть встиг провести один матч за Челсі на переможному для лондонців Клубному ЧС-2026.

¡Bienvenido Aarón!



Borussia Dortmund has loaned Argentine U20 international Aaron Anselmino from Chelsea FC. The 20-year-old defender joins on a deal running until June 30, 2026. pic.twitter.com/Y5uzsoQ7hU — Borussia Dortmund (@BlackYellow) August 27, 2025

