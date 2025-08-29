Борусія Д узгодила з Вулверхемптоном трансфер нападника Фабіо Сілви. Як повідомляє The Athletic, сума угоди складе 26,5 мільйона євро – 22,5 млн гарантованих і ще 4 млн у вигляді бонусів.

Борусія Д офіційно оформила перехід ще одного гравця Челсі

Португалець уже попрощався з партнерами та персоналом Вулверхемптона після кубкової гри з Вест Хемом (3:2) у вівторок. Найближчим часом він пройде медогляд. У Борусії Д розраховують, що він зможе дебютувати вже у недільному матчі Бундесліги проти Уніона Берлін.

Сілва приєднався до Вулверхемптона з Порту у 2020 році за рекордні для клубу 40 мільйонів євро. Однак закріпитися в АПЛ він так і не зміг, постійно відправляючись в оренди. Форвард виступав за Андерлехт, ПСВ, Рейнджерс, а минулий сезон провів у Лас-Пальмасі, де забив 10 голів і зробив 3 асисти.

Для Борусії Д це вже третє підсилення цього тижня: раніше клуб оголосив про трансфери Карні Чуквуемеки та Аарона Ансельміно з Челсі (останній – на правах оренди).

Борусія Д втратила перемогу над Санкт-Паулі в матчі з 6 голами – Гірассі не забив пенальті, екс-кіпер Зорі став героєм