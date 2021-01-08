Керманич РБ Лейпциг у коментарі Goal заявив, що навіть не розглядає можливість переходу на аналогічну посаду в дортмундську Борусію.

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"Ситуація з Борусією залишилася такою ж, як і під час мого перебування у Хоффенхаймі. Жодних передумов немає. Я почуваюся комфортно, і у мене є великі цілі, яких потрібно досягти в Лейпцигу. Ні у кого в РБ Лейпциг немає причин нервувати щодо Дортмунда", – заявив Нагельсманн.

Нагадаємо, 13 грудня дортмундська Борусія оголосила про відставку головного тренера команди Люсьєна Фавра. Виконувачем обов'язків до кінця сезону призначений Едін Терзіч. Додамо, що Нагельсманн очолює Лейпциг з літа 2019-го, а його контракт чинний до 2023 року.

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