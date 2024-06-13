У четвер, 13 червня, Терзіч вимагав у керівництва Борусії негайного розірвання його контракту, і клуб вирішив задовольнити це прохання. Дортмунд спочатку не надав жодної інформації про наступника.

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Але, як інформує Kicker, є багато підстав вважати, що попередній помічник тренера Нурі Шахін займе місце Терзіча – принаймні, на тимчасовій основі.

Екс-півзахисник Борусії, Реала і Ліверпуля взяв участь у зустрічі клубного керівництва, на якій обговорювалися трансферні плани на літо. Наразі він завершує курс навчання для отримання необхідної ліцензії УЄФА Pro.

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