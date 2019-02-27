Борусія Д націлилась на молодого захисника Барселони Кукурелью

Захисник Барселони Марк Кукурелья, який на правах оренди грає за Ейбар, може перейти в Борусію Д.

Борусія Д зацікавилась на вихованця Барселони Марка Кукурелью, повідомляє WAZ.

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Нині захисник виступає на правах оренди за Ейбар, де встиг вийти на поле в 20 матчах. Раніше грав у складі Барселони Б.

Портал Transfermarkt оцінює іспанця у 7,5 млн євро.

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