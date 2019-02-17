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Борусія Д націлилась на форварда Ніцци Сен-Максімена

13:15 38 Читать на русском
Борусія Д націлилась на форварда Ніцци Сен-Максімена
Аллен Сен-Максімен / Фото ФК Ніцца

Нападник Ніции Аллен Сен-Максімен може одягнути футболку дортмундської Борусії найближчим часом.

Борусія Д зацікавлена у трансфері 21-річного форварда Ніцци Аллена Сен-Максімена, повідомляє видання goal.

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На підписанні молодого француза особисто наполягає Люсьєн Фавр, який вже працював із гравцем, коли очолював Ніццу.

Повідомляється, що Аллен повинен стати гідною заміною атакувальному хавбеку Крістіану Пулішічу, який вже влітку приєднається до Челсі.

Конкуренцію "джмелям" в боротьбі за Аллена складе Мілан.

В поточному сезоні Ліги 1 Сен-Максімен провів 22 матчі, в яких відзначився 5-ма голами та 4-ма асистами.

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