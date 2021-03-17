Дівок Оріджі потрапив на радари дортмундської Борусії, яка хоче підсилити атакувальну лінію бельгійцем, повідомляє Football Insider.

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Ліверпуль також не проти позбутись форварда, мерсисайдці готові відпустити Дівока за 14 млн євро. Нагадаємо, Оріджі має досвід гри у чемпіонаті Німеччини, у 2017-2018 роках він захищав кольори Вольфсбурга на правах оренди.

У нинішньому сезоні АПЛ 25-річний бельгієць лише 9 разів з'являвся на полі і результативними діями не відзначався.

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