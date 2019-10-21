Борусія Д оштрафувала Санчо на значну суму за несвоєчасне повернення з табору збірної Англії

Вінгер дортмундської Борусії Джейдон Санчо отримав додаткове покарання за пізній приїзд у клуб після матчів за збірну Англії.

Керівництво віце-чемпіонів Німеччини наклало на молоду зірку штраф у розмірі 100 тисяч євро, інформує Bild.

Гравець збірної Англії замість реабілітації розважався у казино – він покинув розташування команди, заявивши про хворобу

Раніше головний тренер "джмелів" Люсьєн Фавр також покарав підопічного – він не включив Санчо у заявку на матч Бундесліги проти Борусії М, який закінчився мінімальною перемогою дортмундців. 19-річний англієць так і не назвав поважної причини свого запізнення, тому клуб наклав на нього додаткові санкції.

Санчо незабаром перейде в інший клуб, – генеральний директор Борусії

До слова, вже 23 жовтня Борусія Д зіграє гостьовий матч Ліги чемпіонів проти Інтера, в якому допомога Санчо може стати дуже доречною.