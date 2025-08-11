Ніклас Зюле отримав травму литкового м'яза у товариському матчі з Ювентусом і не зможе вийти на поле протягом наступних двох місяців, інформує офіційний сайт BVB.

Помер легендарний форвард Борусії Д – чемпіон світу та символ епохи команди

На 18-й хвилині Зюле замінив Матса Хуммельса, а незадовго до перерви центральний захисник отримав травму без будь-яких сторонніх причин і був змушений покинути поле. Його місце зайняв Ян Коуту.

У минулому сезоні Зюле також пропустив два місяці через травму. Отже, Ніко Ковач вже залишився без трьох центральних захисників – раніше травми отримали Ніко Шлоттербек (меніск) та Емре Джан (привідний м'яз).

Борусія Д програла Ювентусу 1:2. У цій зустрічі Зюле носив капітанську пов'язку.

Ювентус зіпсував прощальний матч екс-одноклубника Довбика – туринці без проблем обіграли Борусію Д