На радари "джмелів" потрапив нападник Юссеф Ен-Несірі із Севільї, повідомляє Eurosport.

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Марокканець перейшов з Леганеса до "нервіонців" у січні минулого року. Поточний сезон став для Ен-Несірі справжнім проривом – форвард з 13 голами йде на четвертому місці списку бомбардирів Прімери. Борусія не горить бажанням відпускати Холанда, однак у разі продажу норвежця саме гравець Севільї стане пріоритетним варіантом на заміну.

Додамо, що чинний контракт Ен-Несірі розрахований до літа 2025 року, ціна за Transfermarkt – 15 млн євро.

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