"Я можу підтвердити, що ми не збираємося продовжувати контракт з Борусією Дортмунд на нинішніх умовах. Я також можу запевнити вас, що цифри з преси просто неправдиві – Юссуфі ніколи не пропонували так багато. Але ми зберігаємо зв'язок з Дортмундом і подивимося, що принесуть наступні кілька днів. Такий гравець з майбутнім у збірній Німеччини цікавий кожному топ-клубу світу. Особливо якщо він буде вільним агентом", – Goal цитує Патріка Вільямса, агента Мукоко.

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Інсайдер Флоріан Плеттенберг додає, що Борусія справді не пропонувала нападнику 5-6 млн євро річної зарплати, про яку йшлося в пресі. Челсі вже почав обговорення з представниками таланта і серйозно зацікавлений у трансфері. Мукоко ухвалить остаточне рішення у найближчі дні. Якщо контракт з Борусією не буде продовжений, то форвард вже у січні може вільно домовлятися з іншими клубами про літній перехід.

Нагадаємо, 18-річний нападник провів у першій половині клубного сезону 22 матчі, оформивши 6+6. Мукоко потрапив до заявки збірної Німеччини на ЧС-2022, де став наймолодшим гравцем Бундестім за всю історію Мундіалів.

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