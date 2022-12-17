Борусія Д має проблеми з 18-річною зірочкою – Челсі готує "крадіжку"
Керівництво дортмундської Борусії та представники нападника Юссуфи Мукоко навіть близько не підійшли до підписання нового контракту.
"Я можу підтвердити, що ми не збираємося продовжувати контракт з Борусією Дортмунд на нинішніх умовах. Я також можу запевнити вас, що цифри з преси просто неправдиві – Юссуфі ніколи не пропонували так багато. Але ми зберігаємо зв'язок з Дортмундом і подивимося, що принесуть наступні кілька днів. Такий гравець з майбутнім у збірній Німеччини цікавий кожному топ-клубу світу. Особливо якщо він буде вільним агентом", – Goal цитує Патріка Вільямса, агента Мукоко.
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Інсайдер Флоріан Плеттенберг додає, що Борусія справді не пропонувала нападнику 5-6 млн євро річної зарплати, про яку йшлося в пресі. Челсі вже почав обговорення з представниками таланта і серйозно зацікавлений у трансфері. Мукоко ухвалить остаточне рішення у найближчі дні. Якщо контракт з Борусією не буде продовжений, то форвард вже у січні може вільно домовлятися з іншими клубами про літній перехід.
Нагадаємо, 18-річний нападник провів у першій половині клубного сезону 22 матчі, оформивши 6+6. Мукоко потрапив до заявки збірної Німеччини на ЧС-2022, де став наймолодшим гравцем Бундестім за всю історію Мундіалів.
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